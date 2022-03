Jesi, incendio in una palazzina all'ex Smia | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera intorno alle 21.30 in una palazzina del quartiere ex Smia per un incendio. Il fuoco avrebbe interessato il garage sotterraneo di una delle palazzine di via Saveri, vicino al parco Mattei.

Le cause sono in corso di accertamento: le persone dimoranti all’interno della palazzina sono state evacuate, non ci sarebbero feriti.

La situazione al momento è sotto controllo e i vigili del fuoco stanno compiendo le ultime ispezioni. Sul posto anche i Carabinieri.