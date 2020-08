Jesi, incendio in via Gangalia Alta: bruciano 6 ettari di vegetazione | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 14,40 circa per un incendio di vegetazione e sterpi in via Gangalia Alta. La squadra di Jesi e quella di Ancona, intervenuta in supporto, si sono portate sul posto con tre autobotti e tre mezzi 4×4 per contenere e spegnere le fiamme che si sono propagate per circa sei ettari di terreno. Sul posto anche due Direttori Operazioni Spegnimento dei vigili del fuoco, l’elicottero antincendio regionale e i volontari per le operazioni di bonifica come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale e altre forze di Polizia. Non si segnalano danni a persone e o cose.