Jesi, incendio via Mazzangrugno: spunta l'ombra del dolo | Password Magazine

JESI – C’è l’ombra del dolo dietro all’incendio di ieri in via Mazzangrugno, nelle campagne jesine. I carabinieri forestali stanno indagando sul rogo che nel primo pomeriggio ha bruciato oltre 2 mila metri quadri di macchia mediterranea, tra alberi e vegetazione boschiva. L’allarme è scattato poco dopo le 13, con i vigili del fuoco di Jesi che raggiungevano subito il luogo dell’incendio. Si tratta di una zona isolata, lontana da abitazioni e strade trafficate. Ci si arriva attraverso una stradina imbrecciata, percorrendo meno di un chilometro dalla strada provinciale. L’area andata a fuoco è compresa tra il sentiero e un fossato: un luogo internato, distante da nuclei abitativi e dall’attività umana. I carabinieri faranno notizia di reato, al momento contro ignoti. Non c’è dubbio per i militari, agli ordini del Ten. Col. Simone Cecchini, Comandante del NIPAAF di Ancona che si tratti infatti di un episodio non naturale e quindi antropico. Resta però da capire se volontario o no. Ma è comunque reato. Intanto si cerca l’innesco. Sul tavolo è al vaglio ogni pista: dalla causa accidentale, come una semplice sigaretta gettata dal finestrino di un’auto, alla mano criminale di qualcuno. Non è escluso che possa essersi trattato di un piromane, ipotesi da considerare data la particolarità del luogo interessato dal rogo.

Le operazioni di spegnimento sono durate più di due ore: in supporto dei vigili del fuoco di Jesi, è arrivata anche la squadra boschiva proveniente dal Comando VF di Ancona, sul posto con tre autobotti e due mezzi 4×4. L’area è stata e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Rilevanti invece i danni alla vegetazione causati dall’incendio boschivo, con diversi alberi e piante andati a fuoco.

É il terzo rogo in poco più di metà mese a Jesi, dopo quelli divampati nelle località di Montesecco e Tabano; il sesto invece in Vallesina da inizio agosto, se si aggiungono anche quelli nelle campagne di Castelbellino, Castelplanio e Mergo. (c.c.)