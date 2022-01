JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Jesi in località Colle Onorato per un elicottero ultraleggero che, nel simulare un atterraggio di emergenza durante un volo di addestramento, si è coricato su un fianco in un terreno agricolo. Illesi i due occupanti. La squadra VVF sul posto ha effettuando la messa in sicurezza del velivolo. Sul posto il 118 e Commissariato di Jesi.