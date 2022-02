Jesi, incidente in via Carotti: due feriti in ospedale | Password Magazine

JESI – Incidente nel pomeriggio di oggi in via Carotti, nella zona industriale, con due mezzi coinvolti e due feriti.

Per cause in corso di accertamento, una minicar si è scontrata contro un furgone.

A finire in ospedale sono stati i due conducenti, due giovani di 26 e di 32 anni: entrambi sono stati trasportati all’ospedale Carlo Urbani per accertamenti da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Nello scontro hanno riportato escoriazioni ma non sembrerebbe nulla di grave. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.