Jesi, incidente in via Roma: disagi al traffico | Password Magazine

JESI – Traffico in tilt per un incidente avvenuto in via Roma, intorno le 15. Per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’ex bar Da Parò, una Nissan Micra e una Fiat Panda si sono urtate, con la Panda che finiva ribaltata su un fianco, sulla carreggiata in direzione Fabriano.

È probabile, secondo una prima ricostruzione, che la Nissan stesse cercando di svoltare a sinistra verso un passo e la Panda, dietro, abbia cercato di superarla per proseguire. Le due auto però si sarebbero toccate e la Panda si sarebbe così ribaltata. Non ci sarebbero feriti.

Sarà la Polizia locale ad accertare la dinamica, sul posto anche i vigili del fuoco.