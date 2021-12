Jesi, incidente sul ponte San Carlo: passaggio chiuso al traffico | Password Magazine

JESI – Ponte San Carlo interdetto al traffico per un incidente. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 18: coinvolte una Mercedes e una Volkswagen Polo che, per cause in corso di accertamento, si sono urtate in un tamponamento piuttosto violento.

Ferita una donna di 61 anni, residente nello jesino, che è stata trasportata al Carlo Urbani di Jesi da un mezzo della Croce Verde di Jesi per accertamenti con un codice di media gravità: si sospetta trauma al rachide.

Sul posto, anche due pattuglie della Polizia locale e i carabinieri per regolazioni del traffico e rilievi. Ponte al momento chiuso al traffico per consentire le operazioni.