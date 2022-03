Jesi, iniziati i lavori in piazza Federico II: via l'aiuola circolare | Password Magazine

JESI – Sono iniziati i lavori di restyling in piazza Federico II. Da questa mattina, allestito il cantiere, le ruspe sono all’opera per demolire l’aiuola circolare e rimuovere l’albero.

Il progetto dell’arch. Carlo Melfi prevede una Piazza Federico II 2.0, libera da ogni ingombro, ben illuminata e attrezzata dal punto di vista multimediale. Le risorse impiegate – circa 200 mila euro – saranno quelle residuali del lascito Morosetti.

La pavimentazione sarà arricchita di segni a terra, ovvero formelle in pietra e di colore chiaro, che seguiranno le direttrici del vecchio cardo e decumano: saranno mattonelle speciali, dotate di illuminazione a led (che possono accendersi o spegnersi a seconda delle esigenze) e alcune anche innalzabili, per fornire punti di presa di corrente necessarie per manifestazioni. Le formelle comporranno una sorta di nuovo piazzale ricostruito seguendo la vista ottica del visitatore che arriva da Via Pergolesi. Il termine dei lavori è previsto entro la fine della primavera.