JESI – Installato un dosso in via dei Colli, all’altezza della curva posta sopra l’uscita del Carlo Urbani. Un posto già teatro di diversi incidenti per la velocità, con cui i veicoli intraprendono la discesa. Lo fa sapere il Comune di Jesi sulla pagina istituzionale che spiega: «Contribuirà a rallentare la velocità dei mezzi in transito».