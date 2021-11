Jesi, installato un "cielo di stelle" in piazza Federico II | Password Magazine

JESI – La città verso il Natale, installato il “cielo stellato” in piazza Federico II. Un mantello di luci, ancora spente, ha fatto la sua apparizione insieme alle prime luminarie lungo le vie del centro.

Nonostante i cantieri lungo Corso Matteotti per il rifacimento della pavimentazione, il Comune in collaborazione con le associazioni di categoria e Jesi Centro ha lavorato a un programma di iniziative per le prossime Festività.

Ci saranno l’albero tradizionale, che sarà collocato in una delle quattro piazze decorate a festa (piazza Federico II o in piazza Colocci, oppure in piazza della Repubblica o Pergolesi) e la pista di pattinaggio su ghiaccio che, con tutta probabilità sarà allestita in piazza Federico II e non in piazza della Repubblica come si era precedentemente ipotizzato.

In tal caso, sarà il cielo stellato a farle da suggestiva cornice. Cielo che già suscita stupore da chi, seppur spento, lo nota per la prima volta.