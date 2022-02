Jesi, investimento al viale della Vittoria: mamma e bimbo in ospedale | Password Magazine

JESI – Investimento nel primo pomeriggio di oggi lungo viale della Vittoria, quasi all’altezza della gelateria Ciro & Pio. Intorno alle 15.45, la madre e un bimbo piccolo di due anni sono stati investiti da un’autovettura, per cause in corso di accertamento. La vettura avrebbe urtato la mamma, provocando anche la caduta del piccolo che teneva in braccio. Sul posto, immediati i soccorsi del 118, con l’automedica di Torrette e l’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Mamma e figlio sono stati accompagnati entrambi in ospedale: il piccolo, sempre cosciente, è stato trasportato al Salesi di Ancona per accertamenti. La mamma sarà sottoposta sempre ad Ancona a visite: in particolare, lamentava dolore al piede e caviglia. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.