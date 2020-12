Jesi, investimento in via del Verziere: un ferito in ospedale | Password Magazine

JESI – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi per l’investimento di un pedone. È accaduto intorno alle 16.30 in via del Verziere, all’altezza del civico 7: ad avere la peggio un uomo di 49 anni che è stato travolto da una Fiat Panda condotta da una ragazza jesina. Nulla di grave ma il pedone è stato trasportato comunque dal 118 al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente.