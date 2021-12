Jesi, investimento in via Grecia: un uomo in ospedale | Password Magazine

JESI – Investito in prossimità delle strisce pedonali. È accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in via Grecia: un 61enne è stato travolto da un’auto. Cadendo, ha riportato dolori sul lato destro del corpo, dalla testa ai fianchi. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

Un altro sinistro si è verificato intorno alle 14.30 in via degli Appennini all’incrocio con via Tabano. Una donna è finita in ospedale per accertamenti, sul posto Croce Verde di Jesi, automedica e Polizia locale.