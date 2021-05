JESI – Investimento in viale della Vittoria, all’altezza del complesso Mercantini. Una bambina di 9 anni, di origini straniere, è stata travolta da un’auto in corsa mentre attraversava. Immediatamente è stata trasferita all’ospedale Salesi di Ancona da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento