Jesi, investimento mortale in via Gramsci | Password Magazine

JESI – Investimento mortale in via Gramsci all’altezza di Villa Borgognoni. È successo intorno alle 19.30.

A perdere la vita una persona anziana che mentre attraversava la strada, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata travolta da una Citroen C3 AirCross.

Sul posto tempestivi i soccorsi del 118 con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, purtroppo però non c’è stato nulla fare. Sul posto Polizia locale per i rilievi e carabinieri per la regolazione del traffico. L’intervento è ancora in corso.

Notizia in aggiornamento