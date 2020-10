Jesi, investita davanti la scuola: studentessa in ospedale | Password Magazine

JESI – Travolta in prossimità delle strisce finisce in ospedale. Paura nella tarda mattinata di oggi lungo viale del Lavoro, all’altezza dell’edificio del centro per l’impiego che ospita temporaneamente le aule dell’IIS Galilei, per l’investimento di una studentessa. Si tratta di una minorenne, di origine straniera, che all’orario di uscita di scuola, nell’intento di attraversare la strada, è stata falciata da una Mercedes in prossimità delle strisce pedonali, sulla corsia che procede in direzione centro città. Secondo testimoni sul posto, mentre un autocarro si fermava per permettere alla giovane di passare, l’altro veicolo in arrivo sulla seconda corsia non sarebbe invece riuscita ad evitare l’impatto. Ad accertare la dinamica saranno comunque i rilievi della Polizia stradale. La ragazza è stata trasportata in ospedale dal 118 intervenuto sul posto