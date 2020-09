Jesi, investito da un'auto: 46enne in ospedale | Password Magazine

JESI – Travolto da un’auto finisce all’ospedale. Investimento questa mattina intorno alle 8.30 in via del Lavatoio, in prossimità del centro commerciale il Torrione. Ad avere la peggio un 46enne pakistano che, nell’impatto, ha riportato lesioni. Su posto è intervenuto il personale del 118: l’uomo accusava dolori al bacino in più presentava escoriazioni alle braccia. Caricato a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, prontamente arrivata sul luogo dell’incidente, il 46enne è stato trasportato al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi.