Jesi, la BCC festeggia 100 anni e apre nuova filiale. | | Password Magazine

JESI – Nell’ambito degli eventi celebrativi organizzati per il centenario della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, sabato 4 Dicembre alle ore 16 a Jesi Viale Trieste 26, si è svolta l’inaugurazione della nuova Filiale dell’Istituto, alla presenza delle Autorità, della giornalista Ilaria D’Amico e del Professor Carlo Cottarelli, economista e già dirigente del Fondo Monetario Internazionale.

All’inaugurazione hanno inoltre partecipato numerosi collaboratori della BCC di Ostra Vetere insieme al vescovo della diocesi di Jesi Gerardo Rocconi, che ha provveduto alla benedizione dei presenti e della nuova attività.

Il pomeriggio di celebrazioni è poi continuato con la tavola rotonda organizzata dalla BCC ostra vetere al Teatro G.B. Pergolesi, moderata da Ilaria D’Amici, a cui hanno preso parte il professor Cottarelli, il presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli, il visionario imprenditore locale Enrico Loccioni, il direttore di Federcasse Sergio Gatti, il direttore nazionale di BCC risparmio e previdenza Vincenzo Palli.

In apertura del convegno hanno portato i loro saluti Claudio Carbini, presidente del CDA di BCC Ostra vetere e il sindaco di Jesi Massimo Bacci.

Il sindaco Bacci nel suo intervento si è soffermato sulla necessità di un “ritorno al futuro” con un riaccentramento fondamentale della diretta relazione all’interno di un mondo sempre più digitalizzato.

Questo tema è stato ripreso e sottolineato più volte dai vari relatori come qualcosa di cui le BCC si fanno portatrici, essendo molto spesso caratterizzate da piccole realtà e quindi specificatamente orientate al territorio e alle peculiarità di ogni singolo cliente.

In una cornice come quella del teatro Pergolesi non poteva mancare un attenzione particolare alla musica, con degli intermezzi musicali curati dal Maestro Federico Mondelci , musicista internazionale e fondatore del Marche Festival nel 2021 e l’Italian Saxophone quartet.

Al termine dell’incontro sono state donate dalla BCC Ostra vetere agli ospiti intervenuti una bottiglia di vino Bucci, azienda agricola con sede a Ostra vetere e cliente della banca, riconosciuto a livello internazionale come il vino bianco più buono al mondo.

Questo per costatare il costante legame con il territorio e con le sue particolari eccellenze.