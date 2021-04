Jesi, la Casa di riposo riapre alle visite dei familiari | Password Magazine

JESI – Completata anche la seconda dose di vaccinazione agli anziani ospiti, da giovedì è stata riaperta alle visite dei familiare la Casa di Riposo di Jesi.

Dopo mesi di distanziamento forzato, misura precauzionale necessaria per limitare la diffusione del contagio, è tornato il contatto tra gli anziani ospiti e i loro parenti.

La riapertura alle visite della Casa di Riposo di Jesi – dove utenti e operatori sono stati tutti vaccinati – è un gran bel segnale per il futuro. Lunedì stessa sorte per le case di riposto di Apiro, Cingoli e Staffolo gestite dall’Asp Ambito 9.

L’Asp fa sapere inoltre che sono in corso le vaccinazioni anche nei cinque centri diurni per disabili gestiti a Jesi e in Vallesina.