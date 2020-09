Jesi, la città si divide: arrivano Salvini e poi Boldrini | Password Magazine

JESI – Città divisa in due per l’incontro con i big: arrivano oggi a Jesi Salvini e Boldrini.

Il primo ad arrivare sarà il leader della Lega che, alle 16.45, in piazza della Repubblica, incontrarà i cittadini e i sostenitori della Lega, portando il suo supporto ai candidati regionali, tra cui la jesina Linda Elezi, scesi in campo per Acquaroli presidente.

Alle 18 sarà il turno della Laura Boldrini, già presidente della Camera e componente della Commissione Affari Esteri e Comunitari, che interverrà a sostegno dei candidati Pd Manuela Carloni e Antonio Mastrovincenzo per Mangialardi Governatore. Con l’ex presidente della Camera, l’appuntamento è al circolo cittadino Jesi, dove i due candidati illustreranno le loro proposte per affrontare in modo innovativo ed inclusivo le sfide sociali necessarie a garantire un futuro stabile alle Marche.