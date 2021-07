Jesi, la consigliera Chiara Cercaci si dimette da 'Jesiamo' | Password Magazine

JESI – «Ho deciso di fare un passo indietro e di lasciare Jesiamo per intraprendere un nuovo percorso». Così la consigliera comunale Chiara Cercaci ha dichiarato stamani, durante il Consiglio comunale, dopo la gaffe della ‘bandiera’ della Repubblica di Salò sventolata nella diretta online della commissione consiliare.

«Sono state dette molte inesattezze a riguardo – ha tenuto a precisare Cercaci -. Sono con Jesiamo dalla campagna elettorale e non ho mai avuto atteggiamenti lontani dal mio percorso civico. Ho sempre avuto rispetto per le idee degli altri, mi ritengo una persona liberale e pacifica. In merito alla presunta bandiera che avrei sventolato – ha spiegato – si tratta di un mouse pad che ho ricevuto in regalo da alcuni amici, per i miei valori di destra. E lì sulla scrivania da diversi anni, vicino al pc, e l’altro giorno durante la commissione, dato il gran caldo, in modo assolutamente ingenuo, l’ho afferrato per sventolarmi. Capisco che a qualcuno possa aver dato fastidio ma non l’ho fatto con malizia. A me dispiace di questo evento, sia come persone che come parte politica».

Dall’opposizione: «La consigliera si dimetta dal Consiglio comunale».

Da Jesi in Comune, il gruppo consiliare all’opposizione che ha sollevato la questione, le parole del capogruppo Francesco Coltorti: «Sorprende che un consigliere che si definisce di orientamento liberale abbia in casa un gadget di quel tipo. Non va dimenticato infatti che anche i liberali hanno combattuto il fascismo. E come Jesi in Comune chiediamo le dimissioni della consigliera dal Consiglio comunale». Parole dure anche dal PD, espresse dal capogruppo Andrea Binci: «La vicenda ha portato discredito sulla città a livello nazionale. Non abbiamo sentito la consigliera chiedere scusa, prendere le distanze e rinnegare di essere fascista. Per questo la invito a valutare la sua permanenza in Consiglio comunale».

La maggioranza: «Un grave errore della consigliera ma la vicenda non va strumentalizzata»

Dalla maggioranza, il capogruppo di Patto x Jesi Giancarlo Catani , nel ribadire la presa di distanza dal gesto, ha definito però come «inaccettabile la strumentalizzazione dell’opposizione, con Jesi in Comune che ha definito ‘false’ le liste civiche di maggioranza, dove esistono invece sensibilità trasversali». Da Jesiamo, gruppo di appartenenza della Cercaci, il capogruppo Nicola Filonzi ha ringraziato la consigliera per l’impegno politico dimostrato negli anni, restando comunque critico verso l’accaduto. Per il consigliere Tommaso Cioncolini, JesInsieme, «tali simboli non sono compatibili con la democrazia» e lo stesso presidente del consiglio comunale Daniele Massaccesi ha chiesto scusa «perché l’introduzione di quel simbolo antidemocratico non doveva avvenire in Consiglio comunale». E ha aggiunto: «Capisco che il gesto non è stato fatto con malizia ma resta comunque un grave errore». Il sindaco Massimo Bacci, durante lo spazio riservato alle comunicazioni, ha affermato: «Le nostre sono liste civiche vere, fatte di persone con esperienza diverse. Abbiamo sempre e solo lavorato per l’interesse della città, lontani da anni luce da un’ideologia fascista o da una nostalgia per un passato buio».