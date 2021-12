Jesi, la deputata Morani incontra i lavoratori della Caterpillar | Password Magazine

JESI- «Sollecito le istituzioni governative marchigiane a venire a Jesi e farsi carico della situazione, penso alla Sottosegretaria allo Sport Vezzali e alla Sottosegretaria al Ministero del lavoro Accoto, che devono aiutarci in questa dura battaglia perchè con una multinazionale come Caterpillar solo la forza di un governo può portare ad una soluzione condivisa». E’ forte l’appello lanciato dalla deputata pesarese Alessia Morani, in visita ai lavoratori della Caterpillar che ormai da una settimana sono in presidio permanente a seguito dell’annuncio di un’imminente spostamento della produzione verso paesi “più convenienti”, come Cina e Messico.

La Morani, accompagnata dai consiglieri regionali PD Antonio Mastrovincenzo e Maurizio Mangialardi, ha avuto modo di ascoltare le voci straziate dei dipendenti che si vedono privati del proprio futuro. «Questa non sia solo una passerella, portate nei palazzi i nostri occhi e il nostro sguardo” dicono uniti gli operai tramite i loro rappresentanti sindacali. «Venerdì scorso- ricordano- c’era gente con le mani sporche di grasso e olio che sono uscite dai cancelli con lo sguardo perso, lo sguardo di chi si vede crollare il mondo addosso. Oggi i nostri occhi sono pieni di dignità, che mai nessuno ci potrà togliere».

Proprio nella giornata di oggi l’azienda ha fatto recapitare a tutti i lavoratori un pacco natale, come regali per i bambini ed una felpa commemorativa dei 25 anni della Caterpillar a Jesi. Un’iniziativa quella dei doni di natale che naturalmente non è stata presa bene dai lavoratori, i quali hanno comunque deciso di non rifiutare i doni, ma anzi di condividerli con la città. «Era forte l’istinto di non accettare i pacchi e le felpe- dichiara il delegato FIOM Diego Capomagi – ma abbiamo deciso di condividerli con la città in segno di ringraziamento per tutto il sostegno che ci sta dando in questa dura battaglia. Noi resteremo qua a natale e resteremo qua anche quando la Caterpillar se ne sarà andata».

Il presidio davanti ai cancelli di via Roncaglia continuerà ad oltranza, mentre è già stata autorizzata la manifestazione che si terrà giovedì 23 dicembre che, fanno sapere gli organizzatori, partirà da Porta Valle per concludersi in Piazza della Repubblica, dove avranno luogo gli interventi istituzionali.

Fra gli altri potrebbe partecipare alla manifestazione il ministro del lavoro Andrea Orlando, che si è reso disponibile fin da subito a venire nelle Marche per sostenere i lavoratori e trovare una veloce e fattiva soluzione.