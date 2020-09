Jesi, la mensa della scuola Garibaldi al centro "Incontro" | Password Magazine

JESI – Con l’inizio del nuovo anno scolastico la mensa degli alunni della primaria Garibaldi sarà allestita al centro sociale Incontro di Via Tessitori. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha dato mandato agli uffici di attivarsi affinché gli ampi locali del centro sociale, oltre al servizio di refezione scolastica, possano essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività motoria.

La decisione è maturata per rispondere in maniera adeguata alle disposizioni relative al distanziamento tra alunni, tenendo conto che il decreto ministeriale – proprio per agevolare gli enti locali ad individuare soluzioni appropriate – prende in considerazione “l’adeguamento di spazi mai adibiti ad attività didattica o solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica”. I locali del centro sociale, oltre ad essere di dimensioni più che adeguate e privi di barriere architettoniche, sono adiacenti alla scuola e raggiungibili da un semplice passaggio pedonale interno, attraverso un cancello comunicante, che garantisce la massima sicurezza ad alunni, insegnanti e personale scolastico. Il centro sociale “Incontro” era stato chiuso lo scorso 8 marzo in seguito all’emergenza Covid e non è stato più riaperto. Il presidente del centro sociale è comunque stato informato tempestivamente della decisione dell’Amministrazione comunale, motivata dal prioritario interesse pubblico riguardante lo svolgimento dell’attività didattica.

Quest’anno alla mensa scolastica della Garibaldi mangeranno tutti i giorni i 94 bambini che frequentano le classi a tempo pieno e un giorno alla settimana gli altri 76 che hanno scelto il tempo normale con un rientro.