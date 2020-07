Jesi, ladri in azione anche di giorno a caccia di oro e denaro | Password Magazine

JESI – Ladri in azione dopo il lockdown. Con l’arrivo dell’estate, tornano anche in città i furti in appartamento. Banditi senza scrupoli che, a caccia di oro e denaro, agiscono anche in pieno giorno. È quanto accaduto sabato mattina, tra le 11 e le 12.30, in zona via de Bosis: preso di mira, l’appartamento di due pensionati. «Fortunatamente entrambi a quell’ora erano fuori – ci racconta una loro familiare -. I ladri si sono introdotti in casa, scassinando il bulbo della porta». Al ritorno, i due coniugi hanno trovato le camere da letto sottosopra: rubati denaro e monili d’oro, oggetti di ingente valore, sopratutto affettivo.

Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine per l’avvio delle indagini. Purtroppo, nessuno nel vicinato ha notato niente di sospetto, neanche un’auto.

L’allarme corre anche sui social: un altro furto è stato segnalato sabato in zona PalaSport e un altro ieri in viale Verdi: «Entrano la mattina appena i proprietari se ne vanno – scrive una donna – occhio e segnalate»

Nel week end, furti erano stati registrati pure a Monte San Vito, tra la frazione di Borghetto e il capoluogo, dove malviventi avevano rubato oro e denaro in almeno due casolari, approfittando dell’assenza dei proprietari.