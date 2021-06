Jesi, l'associazione 4 Baffi inaugura il Rifugio in via Spina | Password Magazine

JESI – Sabato 5 giugno l‘associazione 4 Baffi inaugura il Rifugio in via Spina. Si tratta, o meglio, di una colonia felina recintata, dove le volontarie potranno offrire protezione agli amici a quattro zampe più deboli e accogliere le persone interessate alle adozioni.

«Un piccolo luogo dove ancora mancano tantissime cose e dove noi volontari abbiamo trascorso mesi abbastanza impegnativi con l’unico fondamentale obbiettivo: aiutare i felini – fa sapere l’associazione – nonostante le numerose difficoltà. A Jesi purtroppo non esistono ancora strutture finanziate dal Comune o supportate da enti e questo denota una difficoltà enorme nella gestione dei gatti. Vi aspettiamo in via Spina 7 a Jesi per conoscerci, per deliziarvi con un piccolo aperitivo e per acquistare qualche nostro gadget fatto a mano o/e le nostre bellissime t-shirt» .