Jesi, lavori al sottopasso di via Adeodato Pieralisi | Password Magazine

JESI – Prenderanno il via lunedì i lavori di manutenzione stradale al sottopasso di via Adeodato Pieralisi, dietro la Goldengas. Si tratta di un intervento urgente e di risanamento delle strutture del sottovia ferroviario. Per consentire le operazioni, il traffico sarà interdetto dalle 7 di lunedì 31 agosto fino alle 19 di venerdì 4 settembre. Pertanto, tutti i veicoli in transito in via Zanibelli, con direzione via Pieralisi, giunti all’altezza della strada dovranno girare obbligatoriamente a destra. Mentre chi transiterà lungo via Pieralisi, con direzione via Barchetta-via Ancona, giunto all’altezza di via Zanibelli dovrà svoltare a sinistra.