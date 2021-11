Jesi, lavori allo Stadio Carotti e alla fontana antistante | Password Magazine

JESI – Con una spesa di circa 30 mila euro saranno effettuati importanti interventi di manutenzione straordinaria allo stadio Carotti e alla antistante fontana dei giardini pubblici. Lo ha deciso la Giunta affidando risorse e lavori a JesiServizi che dal mese scorso ha in gestione sia lo stadio che il parco.

I lavori riguardano l’installazione di reti finalizzate ad impedire la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni sul tetto della tribuna centrale, problematica che impone settimanalmente la pulizia delle sedute. Parallelamente saranno eliminate le infiltrazioni di umidità e la perdita d’acqua nella tribuna centrale che provocava allagamenti in alcuni dei locali di servizio sottostanti. Infine, relativamente alla fontana del parco, saranno effettuati interventi per eliminare le perdite e per installare una pompa di riciclo.

I primi due interventi saranno completati entro l’anno, mentre dopo le festività natalizie si procederà ai lavori della fontana.