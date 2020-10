Jesi, Liceo classico V. Emanuele II: altre due classi in quarantena | Password Magazine

JESI – Altre due classi in quarantena al Liceo Classico V. Emanuele II. Si tratta di due sezioni del Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale, messe in isolamento dopo la positività accertata la settimana scorsa in un paio di studenti. Sottoposti a tampone, altri ragazzi sono risultati covid positivi: cinque addirittura in una sola classe.

Per fortuna, al momento, nessuno presenterebbe sintomi gravi, quanto piuttosto tosse o la mancanza di olfatto e gusto. Per oltre una quarantina di studenti prosegue la quarantena e la didattica a distanza. Prima di queste due sezioni, nello stesso istituto, c’era già stato un un altro caso di positività e classi messe in isolamento.

Casi di positività erano stati riscontrati anche all’IIS Galilei e poi all’Istituto comprensivo Federico II, con nove classi attualmente in quarantena tra infanzia, primaria e media.

Al Carlo Urbani, torna intanto il reparto covid in Pneumologia, non intensivo, con 17 persone ricoverate mentre 5 sono isolate al Pronto soccorso.