Jesi, lieve calo contagi e accessi al Pronto soccorso. Quaglieri: «Avanti con i vaccini» | Password Magazine

JESI – Diminuiscono contagi e quarantene in città e anche la pressione sul Carlo Urbani si fa più leggera. In data odierna, Jesi conta 392 casi positivi e 746 persone in quarantena.

«Dal 25 marzo si sta registrando un calo di nuove infezioni e di accessi al Pronto soccorso – fa sapere l’assessore alla Sanità Marialuisa Quaglieri -. Diminuiscono anche gli interventi sul territorio delle USCA. Questa è una buona notizia che però non deve farci assolutamente abbassare la guardia».

Alto ma stabile il numero dei ricoverati nell’ospedale jesino, 112 i pazienti secondo l’ultimo report del Servizio sanità regionale. Sono 16 le persone in terapia intensiva, 12 i malati in semi-intensiva, 78 ai reparti covid e 8 al Pronto soccorso. Sono inoltre 17 i pazienti in cura alla clinica Villa Serena.

Proseguono intanto le vaccinazioni agli impianti sportivi di via Zannoni, con l’apertura della seconda palestra a partire da domani. I vaccini sarebbero dovuti essere somministrati qui già da oggi ma il Comune ha rinviato a martedì 30 marzo per consentire l’installazione di una rampetta di collegamento tra le due strutture, in sostituzione delle scalette, così da rendere l’accesso più agevole ad anziani e disabili.

«Al momento sono in corso i secondi richiami e prime vaccinazioni – spiega l’assessore Quaglieri -. L’aggiunta della seconda palestra ci consentirà di gestire al meglio l’aumento delle linee di somministrazione previsto con l’arrivo di nuovi dosi nei prossimi giorni. Tutto quanto è stato progettato e realizzato nella massima sicurezza, in sinergia tra Comune, Asur e Protezione civile». Defezioni? «Non ci risultano, al momento le persone che si stanno recando al centro sono effettivamente quelle previste dall’Asur».