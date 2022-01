Jesi, l'intera zona industriale e artigianale servita da fibra ottica | Password Magazine

JESI – Da oggi l’intera zona industriale e l’intera zona artigianale di Jesi sono servite da fibra ottica dedicata. Una rete ultraveloce che copre l’intera tratta dalla centrale fino a dentro ciascuna azienda, senza più armadietti su strada, connessioni in rame o wireless e senza più condivisioni con altre imprese limitrofe. Ciò consente di ottenere il massimo delle performance, con velocità fino a 100 Gigabit al secondo e massima stabilità. Un servizio definito “a prova di futuro” perché in grado di supportare tutte le potenzialità della banda ultra-larga, abilitando le aziende, sia piccole che grandi, all’accesso a tecnologie all’avanguardia (come domotica, big data, IoT).

La presentazione ufficiale ha visto la partecipazione del sindaco Massimo Bacci, dell’amministratore delegato di Fibraweb, Walid Bounassif (società che ha effettuato l’intervento di cablaggio dopo aver partecipato al bando pubblico) e del presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini.

«Abbiamo immesso cavi su 40 chilometri di tracciato – ha detto il ceo di Fibraweb – per consentire ad imprese e attività produttive di avere un servizio calibrato su misura, sia per le esigenze di oggi che per quelle di domani. Partiamo da Jesi, con un potenziale di mille clienti, per ampliarci poi in tutte Marche». Per il sindaco un risultato importante, previsto nel programma di mandato, «a servizio delle imprese che sono la spina dorsale economica del nostro Paese e che vanno supportate per creare crescita, sviluppo, occupazione con servizi sempre più avanzati». Considerazioni su cui ha rimarcato Pierluigi Bocchini, esprimendo grande soddisfazione per questa operazione: «Le infrastrutture come questa sono prerequisiti per le imprese sempre più proiettate su efficienza e qualità. Da presidente di Confindustria e potenziale utente mi complimento con l’Amministrazione comunale e con Fibraweb per il traguardo raggiunto. Tutti i giorni ci confrontiamo con amministrazioni pubbliche che non sempre sono così attente a quelli che sono i fabbisogni essenziali delle aziende. Sono queste le necessità a cui dare risposta e che permettono lo sviluppo, l’insediamento e il mantenimento delle imprese sul territorio».