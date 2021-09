Jesi, liti in famiglia con feriti: l'intervento della Polizia | Password Magazine

JESI – Week end movimentato per la Polizia, due gli interventi per liti in famiglia con altrettanti feriti. Durante il fine settimana, gli operatori in servizio del Commissariato PS di Jesi, agli ordini del Dirigente Mario Sica, sono stati impegnati in numerosi interventi nel nel quadro delle attività di controllo del territorio e soccorso pubblico.

Tra questi, il primo nella serata di sabato quando un uomo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite procurategli alla testa da una bottiglia di vetro. La Polizia è poi intervenuta in aiuta di un secondo ferito, nella serata di domenica, a causa di lesione procurate da un coltello. Fortunatamente, nessuna delle due persone soccorse è in gravi condizioni. Alla base dei motivi vi sarebbe il comune denominatore dell’assunzione di sostanze alcoliche. Gli approfondimenti investigativi finalizzati ad inquadrare gli esatti contorni delle due vicende e quindi a valutare ogni connesso seguito.