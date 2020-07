Jesi, lupi in via Roncaglia: sbranate capre di un'azienda agricola | | Password Magazine

JESI – Allarme lupi in via Roncaglia. Tremano le famiglie della zona, dopo l’ennesimo attacco avvenuto nella notte, alla periferia di Jesi. Alcuni giorni fa alcuni predatori si sono avvicinati alle proprietà dell’azienda agricola ‘Valeri Giulia’ e hanno massacrato cinque capre.

Indignato Massimo Glorio, dell’azienda, che già sei mesi fa aveva denunciato un analogo episodio in cui aveva perso tre capre: «La situazione sta diventando seria e nelle ultime settimane ci sono stati molti altri attacchi del genere in zona, intorno Jesi – fa sapere Glorio -. I lupi non sono animali tipici di queste parti, secondo me qualcosa sta alterando l’ecosistema». Cosa spinga i lupi a valle, ai confini della città, non è chiaro: forse predano gli ungulati e ne seguono le tracce. Dopotutto, i cinghiali in questi ultimi tempi sono diventati sempre più numerosi e si cibano nei campi agricoli, devastando i raccolti. Ora a questa minaccia, si aggiunge anche la paura per i lupi, un pericolo per animali e persone.

Le immagini riprese dalle telecamere di zona, fornite da Glorio, mostrano almeno due esemplari a caccia. Risalgono all’inverno scorso ma la situazione non è cambiata: l’ultimo raid è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, con un altro animale d’allevamento ucciso. Un campanello d’allarme che obbliga i residenti a lanciare un appello alle istituzioni affinché intervengano rapidamente a tutela delle piccole aziende agricole, in piedi sopratutto per passione e amore per gli animali.