Jesi, Marasca sceglie Ciccarelli come nuovo assessore all'urbanistica e all'ambiente. | | Password Magazine

JESI- Sarà Landino Ciccarelli, responsabile dell’area edilizia del comune di Jesi, il prossimo assessore all’urbanistica e all’ambiente in caso di vittoria di Matteo Marasca alle prossime elezioni del 12 giugno.

Ciccarelli, ormai prossimo alla pensione, ha un esperienza quarantennale nel campo dell’edilizia privata presso il Comune di Jesi e da oltre 20 anni è responsabile dello stesso settore nell’area dei servizi tecnici.

“Abbiamo scelto il miglior professionista che può esprimere al meglio il nostro progetto.

E’ infatti importante fondare la scelta delle persone sul programma che si ha in mente, in modo da coinvolgere al meglio quelle personalità in grado di realizzare obiettivi ed idee. Ciccarelli rappresenta dal punto di vista tecnico ciò che io voglio fare dal punto di vista politico, ossia l’instaurazione di un continuo canale comunicativo tra istituzione e cittadini. “

Entusiasta per il nuovo percorso Ciccarelli: “ Ho deciso di intraprendere questa strada perché fin da subito c’è stata coincidenza d’intenti con Matteo Marasca, che ringrazio. Mi sembra giusto mettere al servizio della città ciò che ho imparato e vissuto in questi anni. Il comune è una straordinaria ma difficilissima palestra di vita perché l’istituzione comunale rappresenta l’ultimo anello dello Stato con cui il cittadino viene direttamente a contatto.”

“L’azione dell’amministrazione comunale deve essere orientata in toto al cittadino – spiega il funzionario comunale- il capitale umano è fondamentale perchè si erogano servizi e quindi anche le varie norme devono essere volte al benessere del cittadino”.

Annunciando Ciccarelli quale eventuale assessore a urbanistica e ambiente vengono automaticamente esclusi dalla possibile nuova compagine di governo in caso di vittoria dell’attuale maggioranza degli uscenti Roberto Renzi e Cinzia Napolitano.

Marasca tiene comunque a sottolineare che il suo non è un giudizio negativo sul loro operato ribadendo che nelle esperienze civiche l’importanza sta nel programma e negli obiettivi, non solo e non tanto nel persone.

“Il civismo è impegno sul programma e perciò le persone sono importanti fino ad un certo punto. Giudizio politico non è negativo perché è importante il progetto e noi ci poniamo in continuità con questo.”