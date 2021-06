Jesi, Martiri 20 giugno: è scontro sulla commemorazione | Password Magazine

JESI – Si svolgerà in forma ridotta la cerimonia per ricordare i martiri di Montecappone. Nel rispetto delle disposizioni contro la pandemia, questo pomeriggio alle 17.15 è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento che ricorda i sette giovani brutalmente seviziati ed assassinati dai nazifascisti il 20 giugno 1944.

La mancanza di una manifestazione pubblica per commemorare la ricorrenza è stata oggetto di critiche da parte delle forze politiche di opposizione.

Per Jesi in Comune «la deposizione di una corona d’alloro in due minuti, come pure le ridicole celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno, non sono commemorazioni».

Lo si legge in una comunicazione del gruppo: «Ci teniamo a ricordare che la pandemia penalizza solo questi eventi, mentre in zona gialla è stata concessa la piazza della Repubblica alla Lega di Salvini lo scorso settembre». Contestata anche la scelta dell’Amministrazione di anticipare l’evento alle 17 e non alle 18 del 20 giugno per “motivi sportivi”: «Cioè gioca la nazionale di calcio – sostiene JiC – allora la commemorazione a Montecappone la anticipiamo, il che potrebbe anche avere senso se non fosse che non sarà una commemorazione». Perplessità inoltre per il rifiuto del nome del nome proposto dall’Anpi come oratore per commemorare i Martiri di Montecappone: «Gabriele Fava doveva essere l’oratore ma non è stato accettato. Perché? Forse perché Fava, come altri cittadini, ha criticato l’operato del sindaco. Si chiama democrazia parola che, come pure antifascismo, non garbano al regio sindaco e alla sua Giunta».

Polemiche anche dal PD Jesi: «Domenica saremo di fronte a due momenti commemorativi».

Interviene il segretario Stefano Bornigia: «L’Amministrazione Comunale deporrà una corona alle 17 del pomeriggio e l’Anpi che nel corso degli anni ha sempre collaborato con tutte le amministrazioni, terrà la commemorazione alle 11 del mattino. Noi crediamo che con un po’ di buona volontà da parte dell’ Amministrazione Comunale questa brutta situazione di due commemorazioni poteva essere evitata. Inoltre non riteniamo giusto accampare, da parte dell’Amministrazione Comunale, scuse motivando il divieto di fare tenere una orazione con la situazione pandemica, in altri momenti ci si è comportati diversamente , sempre nel rispetto delle norme anti covid, si sarebbe potuto fare molto di più e meglio». E infine: «La nostra speranza che si possa trovare anche all’ultimo minuto un accordo per rimediare a questa bruttissima pagina nel corso della storia di tutte le commemorazione dell’eccidio dei Martiri XX giugno».

L’Amministrazione comunale respinge le accuse e chiede scusa ai familiari delle vittime.



«La decisione di non prevedere manifestazioni pubbliche in occasione delle commemorazioni ufficiali del mese di giugno – stante la perdurante pandemia e le disposizioni nazionale per il divieto di assembramento – era stata presa il 26 maggio in un apposito incontro tra Amministrazione comunale e Comitato per la difesa delle istituzioni democratiche con piena condivisione di tutti i presenti. Proprio per questo il 2 giugno (così come accaduto già per il 25 aprile), non potendo far intervenire relatori, anche il sindaco si era astenuto dal fare qualsiasi discorso ufficiale, limitandosi alla deposizione della corona d’allora e al minuto di raccoglimento». Sulla questione dell’oratore: «Non sappiamo da chi – l’Anpi prima e Jesi in Comune poi – abbiano avuto comunicazione di un veto sul nome proposto per la commemorazione di domenica prossima. Di certo non dall’Amministrazione comunale, visto che è una cosa assolutamente non vera, peggio denigratoria, e capace di creare una riprovevole confusione». Poi le scuse ai familiari delle vittime: «È purtroppo una nuova conferma di come, da parte di taluni, non si perda occasione per strumentalizzare qualsiasi iniziativa o attività per puri fini politici».