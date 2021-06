Jesi, maxi esercitazione di Protezione civile: simulata emergenza sisma | Password Magazine

JESI – Promossa dall’associazione Unità Cinofile di soccorso di Jesi, diretta da Lorenzo Spadari, in occasione del 35esimo anniversario, si è tenuta questa mattina un’esercitazione di Protezione civile che ha visto coinvolti 118 persone, 11 comuni, 10 associazioni di Protezione civile, Vigili del fuoco e Croce Rossa. Ovviamente non poteva mancare l’unità cinofila e il responsabile della Protezione civile regionale Davide Piccinini. La simulazione prevedeva una scossa di terremoto, con l’emergenza scattata alle 7. Dopo una prima controllo del centro storico, dove non sono state rilevate criticità, alle 8 è stata segnalato il crollo di un edificio in via Carlo Marx con persone disperse.

Tutti, sempre per esercitazione, si sono portati sul posto. Unità cinofile e vigili del fuoco hanno provveduto a scavare tra le macerie per individuare i 6 dispersi (ovviamente in via simulativa), allestire un campo attrezzato e completare tutta l’operazione che si è conclusa alle 12. 24. La mattinata è stata un’occasione per testare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di tutti i soggetti coinvolti e per misurare la tempestività dell’intervento.