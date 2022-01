Jesi, mille nuovi libri in biblioteca con i fondi del Ministero | Password Magazine

JESI – Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca Comunale Planettiana ha ottenuto i contributi previsti dal Decreto Franceschini per l’acquisto di libri – questa volta per un importo di 18 mila euro – che sono andati ad aggiungersi ai fondi stanziati annualmente dall’amministrazione per le nuove acquisizioni.

Il decreto prevede che i fondi erogati alle biblioteche siano spesi, per almeno il 70%, per l’acquisto di libri presso librerie della provincia: ciò non solo per favorire la lettura e la cultura nei territori, ma anche per sostenere l’economia locale e le piccole imprese in un settore, come quello dell’editoria, messo a dura prova dal Covid e dalla concorrenza del mercato online. In particolare, sono tutte jesine le librerie presso le quali sono stati realizzati gli acquisti.

L’importo ottenuto è stato utilizzato per acquistare gli ultimi libri scritti da autori di bestseller (come Ken Follett, Joe R. Lansdale, Jonathan Franzen, Guillaume Musso, Maurizio De Giovanni, Antonio Scurati, Sveva Casati Modignani, Matteo Strukul e molti altri), nonché tanti altri titoli di narrativa sia italiana che straniera, dai classici ai gialli alla fantascienza, senza dimenticare i libri in lingua originale, la storia locale, la saggistica, e tanti titoli per bambini e ragazzi. Una fornitura straordinaria di novità editoriali e di aggiornamento delle collezioni, con sostituzione di edizioni obsolete e libri usurati, per un totale di oltre mille titoli.

Ora la Biblioteca Planettiana, sede centrale e Sezione Ragazzi, aspetta i cittadini per dare loro in prestito i nuovi acquisti, ma anche le ricchissime raccolte già presenti!

A tal proposito si ricordano gli orari di apertura: per la sede centrale (in Piazza Colocci 2) tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19; la sezione Ragazzi (in Via San Giuseppe 20) è aperta nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, mentre la mattina su richiesta per le scuole.