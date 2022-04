JESI – Soccorsi in azione intorno alle 13 in via M.L. King per una minicar che si è ribaltata. Per cause in corso di accertamento, il veicolo con a bordo un giovane si è rovesciata sulla schiena, per fortuna senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Non ci sarebbe stato bisogno del trasporto in ospedale per il conducente. Sul posto, la Polizia locale per i rilievi.