JESI – Un ragazzo di 15 anni è stato travolto questa mattina da un’auto in corsa lungo il viale della Vittoria, all’altezza dell’hotel Mariani e il distributore carburanti. Per cause in corso di accertamento, ad investire il giovane questa mattina intorno alle 7.30 è stata una Hyundai condotta da un 81enne. Il ragazzo è stato soccorso dall 118 e trasportato al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi la Polizia locale.