Jesi, muore soffocato da un pezzo di pizza: tragedia in centro | Password Magazine

JESI – Muore soffocato da un pezzo di pizza. Tragedia questa mattina intorno alle 10.45 lungo Corso Matteotti, all’interno del panificio che si trova in prossimità dell’Arco Clementino: un 70enne è andato in arresto respiratorio e poi, successivamente, in arresto cardiaco. L’uomo, che stava mangiando un pezzo di pizza, improvvisamente si è accasciato a terra non riuscendo più a respirare, ostruito da un boccone. I presenti hanno dato l’allarme e il 118 è immediatamente intervenuto sul posto, con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: i sanitari hanno subito praticato le manovre di disostruzione, hanno praticato il massaggio cardiaco e intubato il 70enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto, il suo cuore ha cessato di battere. L’area è stata transennata, in attesa dell’arrivo del servizio di onoranze funebri. La Polizia locale ha interdetto il traffico nel tratto di strada interessato dalle operazioni per almeno un’ora.