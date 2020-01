Jesi, negozi e attività in calo. CNA: «Un quadro allarmante».

JESI – «Il 2019 è stato un anno duro per le attività della Vallesina e in particolare per quelle del Comune di Jesi». A dirlo è CNA che segnala un nuovo calo delle realtà produttive sul territorio. «Registriamo ben 436 chiusure per cessazione a fronte di 320 aperture all’interno del 2019 con una perdita netta di 116 partite iva di cui 58 solo nel comune di Jesi. In città, su 155 nuove attività hanno chiuso i battenti in 213 – commenta il responsabile territoriale CNA Jesi Luca Baldini – Il confronto con il passato è piuttosto allarmante in quanto nel 2018 in zona si registrava una perdita di 20 imprese tra le 467 aperte e le 487 cessate mentre Jesi vedeva un incremento seppur modesto di 3 attività (236 aperture e le 233 chiusure)».

Continua ad aumentare quindi l’impoverimento del tessuto produttivo e commerciale di Jesi e della Vallesina: «Inoltre – prosegue Baldini – si registra un calo delle aperture in valore assoluto rispetto all’anno precedente, sintomo di una sfiducia rispetto alle prospettive di successo imprenditoriale».

La CNA segnala inoltre la cessazione recente di attività molto note in città, come lo storico negozio di dischi Transilvania o il Bar Corso: «Queste chiusure vengono notate immediatamente anche per la loro visibilità e fama dovuta alla posizione in centro storico – dichiara il responsabile territoriale – .Bisogna considerare però che questa zona della città è una di quelle con maggior fermento. Negli scorsi anni si sono viste numerose nuove aperture, anche grazie agli incentivi comunali e a breve si avranno tre nuove aperture di locali proprio dove hanno chiuso le attività prima citate, oltre che al viale della Vittoria. L’attività svolta dalla CNA nello scorso anno in questo territorio ci ha permesso di raccogliere testimonianze e di ascoltare gli imprenditori di quest’area, molti sono preoccupati per i lavori di rifacimento del corso e per l’impegno non sufficiente da parte dell’amministrazione nell’aumento dell’attrattività della città soprattutto durante le festività natalizie ed estive».

Il Presidente della CNA di Jesi, Alberto Possanzini, dichiara: «Ci auguriamo che i lavori di rifacimento del corso seguano un iter lineare e che possano completarsi entro le tempistiche previste, cercando di recare meno disagio possibile alle attività del centro storico, occorre porre una particolare attenzione alla viabilità e alle possibilità di parcheggio durante tutto il periodo dei lavori».

La CNA continuerà la sua attività al fianco dei commercianti e degli imprenditori, accogliendo sia le loro istanze e le loro preoccupazioni, ma anche accompagnando e supportando i progetti per migliorare la situazione in questo 2020 appena iniziato.