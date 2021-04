Jesi, nuova rete Wi-fi: più potente e con più durata | Password Magazine

JESI – Si amplia nella durata oraria per utente e nel traffico dati il nuovo servizio WiFi del Comune di Jesi, operativo da questo mese di aprile in centro ed in molti edifici pubblici.

La nuova rete è una revisione della vecchia Jesi WiFi, effettuata utilizzando un contributo di un progetto europeo denominato “WiFi4Eu”. Il servizio mantiene la copertura lungo Corso Matteotti, Piazza della Repubblica e Piazza Federico II ed entra negli uffici e negli ambienti comunali frequentati dal pubblico per fornire servizi come previsto dalla normativa sull’amministrazione digitale. Vengono così coperti dall’area WiFi il Palazzo dei convegni, la sala lettura della Biblioteca Planettiana, le sale di attesa di Anagrafe e Ufficio Tributi, l’Ufficio Turismo e tutte le aree aperte al pubblico della residenza municipale.

L’accesso degli utenti avviene sempre con le stesse credenziali (utente/password) della rete WiFi. Come richiesto dal progetto europeo la qualità della nuova rete è superiore alla precedente con una durata massima delle sessioni giornaliere per utente pari a 10 ore ed un traffico giornaliero consentito fino a 600 Mb.

Le aree fornite dal servizio sono state tutte dotate di apposita cartellonistica. Sulla base dell’utilizzo e delle esigenze dell’utenza si valuterà eventuali ampliamenti degli spazi pubblici serviti dalla rete.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito del più ampio programma di città digitale intrapreso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire servizi sempre più agili e veloci ai cittadini.