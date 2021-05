Jesi, nuove ciclabili: un giro in bici blu sulla pista di via M.L. King | Password Magazine

JESI – Si rinnovano e si ampliano le piste ciclabili in città, con un doppio intervento che riguarda da un lato l’Asse Sud e dall’altro la zona nord. L’assessore all’Ambiente Cinzia Napolitano, dopo la presentazione del progetto Noi Marche Bike life, con gli ideatori Mauro Fumagalli e Loredana Miconi ‘ha inaugurato’ con un giro in bici i nuovi tratti di ciclabile.

«Abbiamo fatto un giro con le bici Blu del Comune di Jesi alla scoperta della città – commenta sui social – ed eccoci sulla nuova pista ciclabile di viale M. L. King dove si stanno realizzando i lavori proprio in questi giorni. Work in progress!».

La pista ciclabile in Via Martin Luter King va dalla rotatoria con Via Tabano a scendere fino alla scuola Cappannini, subito dopo la quale la pista entra nell’area degli impianti sportivi dietro al Liceo Scientifico e prosegue dietro la scuola Collodi fino a sbucare prima in Viale Verdi.

Lungo l’Asse Sud, il nuovo tratto di pista ciclabile si snoda invece da Via Zara e prosegue fino al cuore del quartiere Prato, passando per il Gallodoro.