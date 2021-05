Jesi, nuovo palascherma: via alla manifestazione di interesse | Password Magazine

JESI – Ammonta a 4,5 milioni di euro la somma a disposizione dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo Palascherma. La cifra comprende i 700 mila euro di mutuo contratto dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti, il contributo della Regione Marche pari a 2 milioni di euro e quello del Coni che ha concesso un sostegno per 1,8 milioni. Ora L’Area Servizi Tecnici potrà dare il via entro il mese alla manifestazione di interesse per individuare le ditte interessate da invitare poi alla gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori.

Il nuovo impianto – a servizio del Club Scherma Jesi, ma che diventerà anche centro nazionale di fioretto e sede di appuntamenti e manifestazioni a carattere internazionale – sorgerà nell’area accanto al palasport “Ezio Triccoli” e al polisportivo “Cardinaletti”.

Il progetto, elaborato anche sulla base delle indicazioni tecniche emerse dal confronto diretto con il Club jesino, sarà caratterizzato da più corpi di fabbrica aggregati, dai quali si eleva il volume della sala scherma, e presta particolare attenzione alle nuove norme antisismiche e alla massima efficienza energetica. Nello specifico, quella che è stata chiamata la nuova “Casa della Scherma”, sarà dotata di una sala principale con 17 pedane, raggruppate in sette batterie, ampi spogliatoi ed una sala medica, l’armeria, una palestra con attrezzi per la muscolatura e la riabilitazione; vi sarà poi un atrio con uno spazio centrale dedicato all’esposizione dei trofei (e ce ne sono una infinità) e una zona ristoro.

La tribuna si svilupperà su quattro ampi gradoni, con un accesso agevolato ai portatori di handicap. L’aspetto architettonico dello stabile è progettato in modo da ottenere un armonioso rapporto delle aperture a seconda delle funzioni interne; ad esempio, per la sala principale è prevista un’illuminazione dotata di schermature della radiazione solare e per l’oscuramento.

“Diamo corso anche a questo importante investimento – ha sottolineato il sindaco Massimo Bacci – in un anno che vede la città di Jesi trasformarsi in un cantiere aperto tra le tante opere pubbliche che sono state avviate o sono in procinto di esserlo. Per il palascherma ci siamo battuti al fine di ottenere un sostegno pubblico che potesse permetterci di raggiungere quell’obiettivo che ci eravamo posti e che è assolutamente in linea con la valenza che la scuola di Jesi ha saputo conquistarsi in ambito internazionale, offrendo interessanti prospettive anche di indotto economico”.

Una volta realizzata la struttura, l’attuale palascherma di Via Solazzi sarà ceduto alla Provincia di Ancona, così da destinarlo a palestra a servizio degli alunni dell’attiguo Liceo Scientifico, delle Scienze Applicate, Linguistico e Sportivo “Leonardo da Vinci”.