Jesi, oggi Consiglio comunale di fine legislatura | | Password Magazine

JESI – Ultimo Consiglio comunale a Jesi che oggi ufficialmente si scioglie per il termine della legislatura. Per le forze di maggioranza e di opposizione, è stata l’occasione per fare il punto del lavoro svolto a servizio della comunità.

«Sono stati dieci anni duri ma ho la coscienza a posto, so di aver fatto il mio dovere – sono le parole del sindaco oramai uscente Massimo Bacci -. Tornerò ad essere un uomo libero, sollevato da molte responsabilità e questo non mi preoccupa: tutte le iniziative di noi uomini hanno dopotutto un inizio e una fine».

La seduta che si è aperta con un momento ricco di emozioni: la consegna, da parte dell’ultima sorella rimasta in vita, della lettera originale del partigiano Eraclio Capannini prima di essere ucciso dai nazisti il 5 maggio 1944. E con essa, della medaglia d’argento al valor militare e della divisa che indossava quel giorno dove, all’altezza del cuore, si nota ancora il buco provocato dal foro del proiettile.

«Un privilegio riceverle e custodirle – sono le parole di Bacci – per poi esporle nelle forme che si riterranno migliori per ricordare il sacrificio di questo nostro ragazzo e di tutti coloro che hanno dato la propria vita per la nostra libertà».