Jesi, omicidio all'alba: uccide la vicina di casa e ferisce il marito | Password Magazine

JESI– Alle prime luci dell’alba in Zona ex Smia, precisamente in Via Saveri 8 si è dipinta una scena surreale: un ragazzo, residente anche lui nella zona, ha irrotto nell’abitazione di due coniugi, uccidendo la moglie, Fiorella Scarponi di 69 anni, con un fendente e ferendo gravemente il marito, Italo Giuliani, di 74 anni e presidente dell’Associazione Sportiva Libertas.

I motivi di tale gesto sono tutt’ora ignote: sul posto Carabinieri e Polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Italo Giuliani è al momento sotto le cure dei medici dell’Ospedale di Torrette di Ancona.

A cura di Giovanna Borrelli