Jesi, omicidio via Saveri: assolto il giovane che uccise la vicina | Password Magazine

JESI – «Assolto per totale vizio di mente». Questa la sentenza emessa stamattina dal gup Paola Moscaroli nei confronti di Michel Santarelli, il 26enne jesino che all’alba del 3 luglio 2020 aggredì i coniugi Fiorella Scarponi e Italo Giuliani all’interno della loro abitazione di via Saveri. Fiorella, 69 anni, era stata colpita al collo con un pezzo di vetro, la ferita inferta le costò la vita. Sopravvissuto invece il marito Italo, venuto a mancare il mese scorso per una malattia che lo affliggeva da tempo. Santarelli, accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, è stato assolto in base all‘incapacità di intendere e di volere dell’imputato, aspetto emerso dalla perizia psichiatrica richiesta dal gip. «Uno stato di compenso psicotico – dice la perizia – con importante componente delirante/allucinatoria» durante il reato. Vista la pericolosità sociale riconosciuta dal giudice, l’imputato dovrà restare in una Rems per cinque anni almeno.

Oggi si è proceduto con il giudizio abbreviato, così come scelto dagli avvocati della difesa Mauro Buontempi e Vittoria Sassi. I familiari dei coniugi si erano costituiti parte civile con l’avvocato Marina Magistrelli.