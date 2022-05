Jesi, Palio San Floriano verso il finale | Password Magazine

JESI- Grande entusiasmo e partecipazione stanno animando in queste ore a Jesi il Palio di San Floriano 2022, tornato a risplendere dopo due anni di stop.

Ieri, in piazza Colocci, si sono svolte le prime premiazioni davanti ai sindaci della Vallesina intervenuti al tradizionale corteo. La taverna vincitrice del concorso piatto tipico è risultata essere l’Hostaria de lì Commedianti con il piatto Lasanis involutus de lo Coco Berardo (cannelloni ripieni di fave in porchetta e cotenna di maiale e finocchio) e il piatto fanciullicus (per i bambini) ovvero polpettine con zucchine carote pecorino ricoperte di pane gratinato accompagnate da una mousse di rapa rossa

In serata, nel campo da tiro allestito nella medesima piazza, si sono svolte le competizioni arcieristiche: a vincere la gara con il tiro dell’arco storico è stato il Comune di Castelbellino con l’arciere assegnato Ivano Donninelli.

Il punteggio si sommerà stasera ai risultati ottenuti nella gara podistica tra comuni che si svolgerà questo pomeriggio.

A Piazza Baccio Pontelli, teatro quest’anno di spettacoli ed esibizioni, è attesa per questa sera la proclamazione definitiva del vincitore del Comune vincitore del Palio di San Floriano 2022.