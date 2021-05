JESI – Danneggiata una delle panchine in marmo in piazza Colocci. Responsabile sarebbe un veicolo in transito che avrebbe urtato l’arredo mandandolo in frantumi. Un episodio non nuovo alla città, diverse le panchine in marmo abbattute negli anni anche in piazza Federico II.



La Polizia locale sarebbe stata informata dell’incidente dallo stesso conducente del mezzo. I servizi di manutenzione del Comune stamattina hanno raccolto i pezzi, in attesa che l’arredo venga riparato.