Jesi, Paola Cocola candidata sindaco con la lista Lavoro e Libertà | Password Magazine

JESI- «Hanno messo la mia faccia per presentare questa lista, perché sono persona nota per le battaglie che porto in dote. Battaglie che abbiamo fatto con i cittadini, con i comitati anche contro i nostri stessi interessi personali, essendoci attirati addosso le antipatie di buona parte della politica». Con queste parole parole Marco Gambini Rossano presenta la lista Libertà e Lavoro, che candiderà come aspirante alla carica di sindaco la docente e giornalista Paola Cocola.

La presentazione della candidatura è avvenuta presso la chiesa Santa Maria del Piano perché, spiega la Cocola: «È il luogo dove è cresciuto Giuseppe Luconi, colui che mi ha trasmesso la passione per il giornalismo e del quale vogliamo ricordare l’attenzione ai verso i quartieri dimenticati».

Il simbolo di Lavoro e Libertà rappresenta un cavaliere che sconfigge un mostro, identificabile con San Giorgio che sconfigge il drago.

La radice della lista è molto legata al mondo dei comitati e dell’attivismo, come spiega la candidata sindaco Cocola:

«Grazie al giornalismo sono potuta entrare nelle problematiche jesine e mi sono attivata in varie questioni come la lotta per il problema dell’immigrazione a San Giuseppe o per l’Ex Ospedale».

La lista non si limita ad essere in esperienza regionale «È un esperienza momentaneamente a livello regionale, ma che ambisce a diventare nazionale. La nostra proposta è rivolta ai cittadini che in questi anni hanno subito vessazioni e si sono arresi a leggi liberticide è incostituzionali.

A questi elettori faccio un appello: andate a votare perché solo con il voto si potranno ristabilire i diritti negati in questi anni ossia: salute, lavoro, libertà».

Non manca un occhio ad altre problematiche attinenti la città come la crisi lavorativa: «Va stimolato e recuperato quel valore industriale ed economico che Jesi aveva prima del 2008, con la consapevolezza che le cose che sono successe in questi anni non devono succedere più e che non è vero che il Sindaco non può intervenire, ma anzi deve essere un sindaco amico che tutela gli interessi dei cittadini».

Alla presentazione è intervenuta anche Beatrice Marinelli di, portavoce dell’associazione E ora basta e promotrice della lista Lavoro e Libertà a Civitanova Marche.