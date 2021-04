Jesi, parchi e giardini: al via il taglio dell'erba | Password Magazine

JESI – Sono due le ditte impegnate, con altrettante squadre, nel taglio dell’erba delle aree verdi cittadine che, come consuetudine, ha ripreso il via con il mese di aprile. L’una sarà impegnata nei parchi, l’altra nei giardini delle scuole dell’infanzia ed elementari.

Già effettuato nei giorni scorsi un primo intervento ai giardini pubblici di Viale Cavallotti e al parco dell’Esedra, questa settimana sarà la volta, condizioni meteo permettendo, del parco del Ventaglio, del parco del Vallato, degli Orti Pace, del parco Mattei all’ex Smia, del parco del Cannocchiale e delle aree verdi all’Erbarella, davanti al Liceo Scienfico, accanto alla palestra Carbonari e in Via del Verziere. Dalla prossima settimana sarà la volta delle aree a verde non attrezzate.

La seconda squadra che interviene sulle scuole ha già effettuato un primo intervento nei giardini dell’asilo nido Oscar Romero e alla scuola dell’infanzia Sbriscia. Oltre alle scuole a questa stessa ditta è affidata anche la manutenzione del verde presente nel centro storico.

Per informare i cittadini sugli interventi in programma il Comune di Jesi ha inserito nell’home page della propria rete civica un’apposita finestra dove aggiornerà di settimana in settimana le aree interessate agli sfalci dell’erba.